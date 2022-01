Kulcsár Edina és Csuti házasságának végérvényesen vége, ez pedig sokféleképpen hathat a karrierjére, mint influenszer. Akár jól is járhat anyagilag egy szakértő szerint.

Kulcsár Edina és Csuti nemrég jelentették be, hogy bár minden erejükkel próbálták megmenteni a házasságukat, úgy döntöttek, elválnak útjaik. A hír nagy port kavart, de az igazi bombát csak később ejtették le: Edinára már rátalált a szerelem, a sikeres rapper, G.w.M rabolta el a szívét, akivel egy közös zenei produkció miatt ismerkedtek meg. "Ő lett a producerem, aminek még most is nagyon az elején vagyunk. Mivel sokszor úgy mentem a stúdióba, hogy lelkileg nem voltam a toppon, elkezdett velem beszélgetni, mert azt mondta, hogy így nem lehet énekelni. Így kezdtünk el egyre többet és többet beszélni" - osztotta meg történetüket Edina.

A közös életük Csutival lezárult, de persze vannak még rendezetlen ügyek, például még együtt laknak, és vannak közös cégeik. Az események körül kialakult botrány azonban akár jól is jöhet a párnak. Mindannyuk követői megsokszorozódtak. "Egy ilyen helyzet mind negatívan, mind pozitívan befolyásolhatja a résztvevők hírnevét. Megeshet, hogy mivel Edina karaktere ebből a szempontból egy negatív karakter, így elveszítheti követőtáborának egy részét, de valószínűbbnek tartom az ellenkezőjét. Mivel jelenleg intenzív a médiajelenlétük, ezért Edina, G.w.M. és Csuti is potenciálisan több pénzt kérhet a reklámkampányokért, promóciókért. Ez lehet akár kétszer, sőt háromszor nagyobb összeg a megnövekedett követőszám miatt" - nyilatkozta a Borsnak Zsóri Martin Influenszer-menedzser.

A botrány kitörése óta Edina közösségi oldalát 7 ezerrel többen kedvelték, ezzel 626 ezer követője lett. Csuti sem járt rosszul, az ő oldalát 9 ezerrel követik többen, mint előtte. Az egésszel azonban G.w.M. járt a legjobban, neki 23 ezer fővel gyarapodott a rajongói tábora.