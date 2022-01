"Az egyik legfontosabb, hogy tudjunk beszélgetni, megmaradjon az érdeklődés a másik iránt. A vitáinkban pedig ne minősítsük egymást. Próbáljuk megérteni a másikat, ne meggyőzni akarjuk a saját igazunkról. Gyakran elhisszük, a mi szerelmünkért semmit nem kell tenni, mert egy csoda, így egy kicsit belelustulunk a kapcsolatba. A humor is fontos, ha tudunk együtt nevetni, az rengeteg feszültséget fel tud oldani, és sokkal jobbá válik a 'párkapcsolati klíma'" - nyilatkozta Hevesi Kriszta, aki 19 éves kora óta Hevesi Tamás zenész párja. A szexuálpszichológus úgy véli, a közös értékrend is nagyon fontos, amiről korábban bővebben is beszélt.

"Aki azt mondja, hogy egy kapcsolatban nincsenek hullámvölgyek, hazudik. Nekem még azt tanították annak idején, az ember vigyázzon arra, amije van. A mai világban sokkal könnyebben engedik veszni az emberek a házasságukat. Hiányzik a kölcsönös tisztelet (...) Soha nem én vagyok, hanem mi vagyunk, együtt. Mi mindent együtt csinálunk Robival, nekünk ez működik, de ahány pár, annyiféle kapcsolat" – vélekedik Zoltán Erika, aki 32 éve él szerelemben Kátai Róberttel.

"Mindent meg kell beszélni, nem szabad elhallgatni semmit, az őszinteség nagyon fontos. Ha a párod nem tud megnevettetni, akkor baj van. Igenis tudni kell együtt nevetni. Fontos az is, hogy hasonlóak legyenek a célok és az érdeklődési kör, nem hiszek abban, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Én például imádom a tengert, a napot, a jó időt, de ha Klárika minden nyaraláskor síelni akart volna menni, nem tartanánk itt" – fejtette ki a Blikknek Korda György.

"Sokan hiszik azt, hogy a szerelem elején tapasztalt izgalom húsz év múlva is ugyanolyan marad. De ez nincs így, hiszen közbeszól az élet, történnek a dolgok. El kell fogadni, hogy minden változik, és nem szabad elvárni, hogy minden olyan rózsaszín marad, mint az elején. Nőként pedig arra is figyelni kell, hogy vonzóak maradjunk" – tette hozzá Balázs Klári, aki szerint az is fontos, hogy az ember ne akarja a párját megváltoztatni.