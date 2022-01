A 29 éves énekes és szerelme, Péterfi Andi tizedik évfordulójukat ünneplik a Maldív-szigeteken. A sztárpár több felvételt és fotót is megosztott különleges nyaralásukról, úsztak például ráják között, sőt, cápát is láttak, azt azonban senki nem sejtette, hogy valami másra is készülnek.

Tomi és Andi 10. évfordulójuk alkalmából megerősítették fogadalmukat, és másodszor is kimondták a boldogító igent. Első esküvőjüket egyébként szintén a Maldívon tartották öt évvel ezelőtt.

Az álomesküvőről Horváth Tomi több fotót is posztolt a közösségi oldalán. "Másodszor is igen!" – írta a képekhez, amiket látva csak ámulunk. Az újranősüléssel kapcsolatban Tomi ezt írta a követőknek: