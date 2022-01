Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Kellő rálátás és perspektíva nélkül semmiféle helyzetet nem lehet megoldani, mert csak azokat a régi erőket tudod működtetni, amelyek a bajt előidézték.

Várj! Lazíts, ha verembe estél. Miközben kívül éled, belül el kell távolodnod a gondtól. Várd ki az időt, nem csinálhatsz mást – akármilyen nehéz is a helyzet. És másoknak is időt kell adni, hogy megérjenek, téves gondolataik eloszoljanak, s eldöntsék, veled vannak-e, vagy sem. Manapság sokan élünk "veremben". Tudd, hogy ez az újjászületés helye. De ez még nem most van. Sohasem szabad elveszíteni a benső bizonyosságot a győzelemben.