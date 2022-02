A sztárok többsége bomba formában van, ehhez pedig minden kétséget kizáróan az étkezési szokásaik is hozzátesznek.

Jennifer Lopez

A most 52 éves színésznő mindent jól csinál: minden nap jógázik, tornázik, nem iszik és dohányzik, egészségesen táplálkozik, nem kávézik és napi 10 órát alszik. Valószínűleg valami ilyesmi lehet az örök ifjúság valódi receptje. JLo esetében legalábbis ez biztosan így van, hiszen mindig nagyon odafigyel arra, hogy tápanyagokkal teli ételeket vigyen a szervezetébe, és továbbra is a rendszeres sportolás híve.

Penelope Cruz

Az Oscar-díjas spanyol színésznő kicsi kora óta tudja, hogy az egészséges táplálkozás és a sok pihenés csodákra képes. A színésznő pedig a mai napig ezen "intelmek" szerint éli a mindennapjait, és a gyermekeit is ebben a szellemben neveli. Penelope Cruz azon kevesek közé tartozik Hollywoodban, akik nem plasztikai sebész segítségével szeretnének megfiatalodni. A latin szépség kiegyensúlyozott párkapcsolatban él, de ezenkívül nagyon odafigyel az egészséges életmódra is, ami szerinte a fiatalság megőrzésének kulcsa; ehhez pedig minden nap elfogyaszt egy pohár bétakarotin levet.

Ezáltal a ráncosodás folyamatát egy kicsit lelassítja, hála a rengeteg antioxidánsnak, melyek semlegesítik a szabadgyökök és a méreganyagok okozta károkat.

Kylie Minogue

Az 53 éves popénekesnő köztudottan megpróbálja elkerülni a plasztikai beavatkozásokat, így inkább a hidratálásra esküszik. Kylie-val kapcsolatban sokféle híresztelés is napvilágot látott, melyek ellen a popdíva egyébként régóta küzd, hiszen azok szerint jó pár éve plasztikai sebészeknek köszönhetően őrzi szépségét és fiatalságát. Állítása szerint ez hazugság, szépségtrükkje nem más, mint egy-két üvegcsényi hajolaj és a különféle arckrémek.

Jennifer Aniston

A színésznő édesanyja tanácsára már tizenévesen elkezdett az arcápolással foglalkozni, ekkor váltak nélkülözhetetlen társaivá a hidratálókrémek, melyeket azóta is mindennap használ. Reggelente mindig egy lemosóval kezd, majd ezután jön a tonik, utána pedig a szérum és a hidratáló, és a kihagyhatatlan 50 faktoros fényvédő. A színésznő erre már már kínosan odafigyel, ugyanis huszonéves korában nem használt naptejet, mindig UV-védő nélkül lépett az utcára, amit utólag nagyon megbánt. Az arclemosást, a tisztítást és a krémezést este is megismétli, de ügyel arra, hogy ne borítsa fel a természetes védekezőképességét és faggyútermelését, illetve arra is odafigyel, hogy a bőre ne száradjon ki túlságosan.

Catherine Zeta-Jones

Az 52 évesen is gyönyörű színésznő saját bevallása szerint nem híve a plasztikai műtéteknek, ám a természetes szépítő módszereket annál inkább kedveli. Védjegyévé vált a selymes és erős haj, melyet méz és sör keverékével táplál. Az arcát endszeresen radírozza, a tengeri sót mézzel vegyíti: a só szemcséi így eltávolítják az elhalt hámsejteket, a méz pedig puhítja a bőrt. Természetesen a bőrtáplálás sem maradhat ki az Oscar-díjas sztár repertoárjából: anti-aging szérum segítségével őrzi bőre ragyogását, és tartja hidratáltan anélkül, hogy az elnehezülne és zsírossá válna. Ezenkívül tápláló és tisztító maszkokat is használ, de gyakran előfordul, hogy a kozmetikumok helyett tojásfehérjét visz fel az arcára.

