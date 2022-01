Ahogy arról mi is beszámoltunk , Hosszú Katinka vasárnap közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt: szerelme, Máté megkérte a kezét. Most kiderült, hogy az olimpikon édesapja, Hoszú István mit gondol lánya eljegyzéséről.

Vasárnap délután Hosszú Katinka tudatta a nagyvilággal, hogy szerelme, Máté a spanyol tengerparton letérdelt elé és megkérte a kezét.

Az olimpikon Gelencsér Mátéval 2019 óta alkot egy párt, boldogságuk pedig megkérdőjelezhetetlen.

Katinka édesapja is értesült az örömhírről, azonban van valami, amit ő is meglepetten fogadott.

"Persze, beavattak a fiatalok, de be kell vallanom, számomra is új volt, mi több, meglepett, hogy a neten jelentették be. Megtették az első lépést azon az úton, hogy egyszer férj és feleség legyenek" – jegyezte meg a Borsnak Hosszú István.

Azt is hozzátette, hogy egyelőre még nem kíván nagypapa lenni, mert úgy véli, az úszónőnek akadnak elintézetlen ügyei az uszodában.