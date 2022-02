A többszörös Grammy-díjas énekesnő nagyon sok gyönyörű és feledhetetlen dallal lopta be magát az emberek szívébe, ám a kezdeti csillogást követően karrierjének utolsó szakasza már nem csak a rivaldafényről és a sikerről szólt. Az énekesnő életében ugyanis megjelentek a kábítószerek. Ha ez még nem lett volna elég, férjével való kapcsolatát állandó küzdelmek jellemezték, a drogproblémákkal küzdő Bobby Brownnal egyáltalán nem volt felhőtlen a házassága.

Whitney Houston egy istenadta tehetség volt, a Guiness Rekordok könyve szerint ő a valaha legtöbbször díjat kapott előadóművész. Hangját és dalait mindenki imádta. Nem meglepő, hogy Whitney Houston énekesnő lett, hiszen az egész családja énekelt, kezdve az édesanyjával, de a nagynénje és keresztanyja, Aretha Franklin is elismert előadóművész volt. Whitney-nek kiskora óta a zene volt a mindene, és már egészen fiatalkora óta színpadon állt.

Kivételes tehetségének köszönhetően hamar jött a vágyott siker és hírnév, ám az élet őt sem kímélte. Habár a karrierje szárnyalt, a magánélete szinte soha nem volt redben, az aktuális viszonyairól az egész világ tudott. A lehetséges partnerek száma végtelen, legalábbis ami a pletykákat illeti, hiszen Whitney-t összehozták Eddie Murphy színésszel, Randall Cunningham amerikai futballsztárral, sőt, még egy nővel is, de utóbbira bizonyítékuk sosem volt.

Később, amikor megismerte Bobby Brownt, úgy nézett ki, hogy az élete rendeződik, ám a férfi megjelenésével minden rosszabbra fordult. 1992-ben házasodtak össze, egy közös gyermekük született, de a boldogságuk nem volt felhőtlen. Bobbyt többször is megvádolták ittas vezetés, szexuális zaklatás és súlyos testi sértés miatt.

A férfi drogfüggő volt, ami Whitney életére is hatással volt. Sokan gondolták, hogy az énekesnő is elkezdte a szerek használatát, és ez akkoriban nagyon is látszott rajta. Rengeteget veszekedtek, állandósultak a viták, a feszültségek közöttük.

2003-ban Bobby állítólag kezet emelt az énekesnőre, aki lelkileg és testileg is teljesen tönkrement.

2006-ban elváltak, de Whitney sosem épült fel teljesen az őt ért sérelmekből. 2012. február 11-én, egy szombati napon holtan találták egy szálloda lakosztályának fürdőkádjában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem sikerült. A halálát kiváltó okok: vényre kapható gyógyszerek és az alkohol együttese. Lánya, Bobbi Kristina Brown dührohamot kapott a hír hallatán, majd 2015. január 31-én szintén egy fürdőkádban találták őt eszméletlenül.

A Whitney Can I Be Me dokumentumfilm egyik legmeghatóbb pillanata az, amikor az utolsó turné egyik állomásán Whitney a színpadra viszi a kislányát, hogy együtt énekeljenek. A felvételen látszik, hogy az énekesnő ittas, a kislány pedig nem szeretne szerepelni; mégis érződik köztük az a hihetetlen szeretet. Ez különösen amiatt nagyon szomorú, mert tudjuk, hogy Bobbi Kristina Brown az édesanyja halálát követően három évvel később követte őt - és halálának körülményei kísértetiesen hasonlítanak az édesanyjával történtekre.