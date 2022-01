"Mindenki jobb, ha tudja, hogy a nővéremnél nagyobb szarkeverő nincs a világon. Jelenlegi kapcsolata csak alibi. Az, hogy ma is versenysportolhat, csak annak köszönheti, hogy gyengéd intim kapcsolatokat ápolt néhány kiemelkedő versenyzővel, akik befolyással bírnak a sportszakmában, mint Cseh László és Hosszú Katinka. Több kapcsolatot is tönkretett már zabolátlan természetével - élete maga a fertő. Hosszú Katinka is miatta hagyta el a férjét, de aztán csúnyán pofára lett ejtve ahogy sokan mások is" - írja Gerda.

A botrányos üggyel kapcsán kiderült, hogy Szilágyi Gerda feljelentést tett a rendőrségen, miután visszaéltek a nevével - írja a Bors.

Szilágyi Zoltán a lapnak azt nyilatkozta, hogy már hetekkel ezelőtt tudomásukra jutott a blog, valamint legalább egy ál-Facebook-profil létezése. Hozzátette, hogy kisebbik lánya, Gerda három héttel ezelőtt feljelentést tett a rendőrségen személyiségi jogokkal történt visszaélés miatt.

"Mérhetetlenül szomorúvá tesz őt és engem is, hogy visszaéltek a nevével"

– mondta Szilágyi Zoltán, majd elmondta, hogy ő és lánya is elhatárolódnak a bejegyzésben leírtaktól.