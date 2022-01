Nemrég derült ki, hogy Pintér Tibor lánya is szülei nyomdokaiba lép, és színésznek áll. A Szigetszentmiklósi Sziget Színház és a Nemzeti Lovas Színház igazgatója volt a Palikék Világa by Manna Futtában című műsorának vendége. Tenya elmesélte, miként élte meg, hogy lánya otthagyta a jogi kart, és saját személyiségének változásáról is mesélt.