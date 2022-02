Audrey Hepburn

Ne felejtsük el, hogy az 1950-es évek filmipara olyan fantasztikus nőt adott a világnak, mint Audrey Hepburn, aki nemcsak az ötneves évek, de minden idők legikonikusabb személyisége volt. Igazi divatdiktátor, akinek a stílusa mind a mai napig időtlennek számít. Túlméterezett, különleges napszemüvegei, a kesztyűi és a tökéletesen szabott ruhái mind jó alapul szolgáltak a divattervezőknek. Audrey Hepburn egy bevállalós nő volt, hiszen akkoriban a nagybetűs nőt csupán hosszú hajjal tudták elképzelni, ő viszont gondolt egyet és bevállalta a pixie hajvágást. A közvélemény pozitív visszajelzése csak megerősítette őt ebben a döntésében. Klasszikus, törékeny alkata tökéletesen passzolt a stílusához, és ezt nemcsak a későbbi években fedezték fel, hanem fénykorában is rengeteg elismerést kapott. Audrey Hepburn a hatvanas években az év legjobban öltözött nője lett , és többször volt a XX. század legszebb nője is. Rövid szabású nadrágjai és balerinacipői szintén új vizekre kalauzolták a divatot, és a frufrut is csak ő tudta elegánsan viselni.

Farrah Fawcett

Farrah Fawcett magas derekú farmerjaival és rétegezett frizurájával lopta be magát a köztudatba és a divattörténelembe. A színésznő a Charlie angyalai című sorozatban bukkant fel lépcsőzetes frizurájával, ami egy pillanat alatt népszerűvé tette. A végeredmény egy tömött hatású, nőies hajviselet lett, amely az elmúlt évtizedekben számos formában újra megjelent. Farah a 70-es évek egyik legnagyobb szexszimbóluma volt Amerikában. A frizuráján kívül az öltözködési stílusa is különleges volt, hiszen kigombolt ingei és a jellegzetes domborulatokat kihangsúlyozó farmernadrágjai a szomszéd lány képzetét keltették. Farrah Fawcett népszerűségét tetőzte, hogy az egyik híres képén fürdőruhát visel, amely világszerte 12 millió példányban kelt el.

Lady Diana

Az 1990-es évek nem volt a divat legtermékenyebb időszaka, de stílusikonokból ekkor sem volt hiány. Ilyen divatikon volt Lady Diana, akinek nemcsak a ruhái és cipői szolgáltattak beszédtémát, de a mintás harisnyái is, melyek összhangban voltak az öltözékeivel. A konzervatív és modern divat közötti határokat súrolva igyekezett megtalálni a saját stílusához leginkább passzoló darabokat. A finom és klasszikus vonalakat követő hercegné a színes harisnyáit sokszor visszafogott szoknyával viselte, így kölcsönözve szettjeinek lágy pin-up hatást. Diana nem volt lázadó, mégis tudott újat mutatni azoknak is, akik az egyenruhaszerű kosztümök hívei voltak. Az általa viselt blúzokat még a középkategóriás divatmárkák is lemásolták, és alighogy kikerültek a polcokra, szinte azonnal elfogytak. Az angol nők szerettek volna imádott hercegnőjükhöz hasonlítani, ha másként nem is, de legalább az öltözködésben. A hercegnő szívesen viselt ékszereket is, melyekkel egy-egy visszafogottabb darabot is fel tudott dobni. Gyakran viselt brosst is, amelyen Erzsébet királynő látható. Ezt az ékszert a család nőtagjai viselték. A kép, amelyet különleges gyémántok díszítenek, az estélyi ruhában lévő fiatal királynőt illusztrálja - az ékszert a hercegné selyemre helyezve hordta.

