Most a számadás időszaka van, és ez magányos műfaj - mesélte Varga Iza az Erősebb igen című műsorban Liebhaber Juditnak. A színésznő beszélt arról is, hogyan telnek a napjai azóta, hogy véget ért a legendás televíziós sorozat, a Barátok közt forgatása, hogyan tartja a kapcsolatot egykori színésztársaival, de azt is elárulta, kis híja volt annak, hogy nem más foglalkozást választott magának.