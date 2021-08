A gyönyörű színésznő alig búcsúzott el a Barátok közttől, máris újabb kihívást talált. Mindig is

imádott tanulni, így a nemrég megszerzett diplomáját kiegészítendő most beiratkozott az andragógia

szak mesterképzésére – amint arról a holnap megjelenő HOT! magazinban is beszámol. Négy éve

ült vissza újra az iskolapadba, azóta pedig nem tud megálljt parancsolni tudásszomjának.