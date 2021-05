Nem csügged a színésznő, hogy lezárult egy korszak az életében. Varga Izabella tele van tervekkel, de egyelőre nagyon élvezi a nyugalmat is.

Varga Izabellának is el kellett búcsúznia a nagysikerű sorozattól, amelyben 23 évig szerepelt. A színésznő azonban egyáltalán nem szomorkodik, tele van tervekkel.

„Az eddigi életemben minden változás mindig tökéletesen volt időzítve, még akkor is, ha az abban a pillanatban nem volt nyilvánvaló. Ezekhez a tapasztalatokhoz nyúlok ilyenkor, és az újratervezés örömét keresem a helyzetekben. Lehetőséget kapunk arra, hogy leltározzunk. Van egy naplóm, amiben konkrétan leírom a céljaimat, mit szeretnék az adott napon, a héten, de akár az évben is elérni. Rangsorolom a listámon, mi a legfontosabb, mert így mindig tudom, hogy mi vár rám és minek kell beleférnie az életembe" – mesélte a színésznő a Blikknek.

Varga Izabella most jutott el oda, ahová a legtöbben tavaly márciusban a járvány miatt: végre van ideje az otthoni dolgokra, és nem utolsó sorban önmagára. Ezt most nagyon élvezi, de már azt is várja, hogy visszatérhessen a színpadra.

"A kamerák előtt lenni számomra maga a szerelem, nyitott vagyok és várom a jövőbeli lehetőségeket. De amint felébred a színházi világ, a színpadi felkéréseimnek is szeretnék eleget tenni: mindig azt mondtam, hogy eljön még az én időm, és most úgy érzem, hogy valóban eljött."