Az egykori focistát a családja étkezési szokásairól kérdezték, feleségéről pedig furcsa dolgot mesélt.

"Csak grillezett halat eszik párolt zöldséggel. Ettől nagyon ritkán tér el. Egyszer lopott csak a tányéromról, amikor Harperrel terhes volt, az csodálatos volt... Már nem emlékszem, mi volt az, de biztos, hogy azóta sem evett olyat" - idézte David szavait Vogue magazin.

David Beckham a feleségével ellentétben nagyon szeret enni, és a konyhában is szívesen tevékenykedik. Rajong a zsidó konyháért, szívesen emlékszik vissza nagymamája főztjére. Az ételek iránti szenvedélyét legidősebb fia, Brookly is örökölte: a fiú több főzős videót is közzétett már az Instagramon.



Viktoria nem csak az étkezésben mániákus: több plasztikai műtétje volt már, és a bőre szépségére rettentően vigyáz.