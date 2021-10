Victoria Beckham mindig is reflektorfényben élte az életét. David felesége igazi divatikonnak számít, ugyanis amellett, hogy előkelő helyet foglal el a divatvilágban, már saját nevével fémjelzett kozmetikai termékeit is piacra dobta.

Victoria úgy véli, hogy a bőrproblémákat akkor lehet leginkább kiküszöbölni, ha megválogatjuk, mit eszünk. A 47 éves sztár korábban a The Telegraph-nak beszélt a termékeivel kapcsolatos terveiről, és azt is elárulta, hogy mi a tökéletes, ragyogó bőr titka. A sztárfeleség szerint a kulcs a megfelelő mennyiségű zsírfogyasztás, ő például napi 3-4 darab avokádót is elfogyaszt annak érdekében, hogy ragyogjon arcbőre.