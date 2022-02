Az egykori szépségkirálynő és üzletember férje mindent megtett azért, hogy megmentsék a házasságukat, de hat év után úgy látták jónak, ha külön utakon folytatják. A közvélemény akkor kezdett igazán sokat foglalkozni Edina és Csuti válásával, amikor kiderült, hogy a modell egy másik férfi, a fiatal rapper, G.w.M oldalán találta meg a boldogságot.

Hogy tisztán lássunk, megkérdeztük Kulcsár Edinát, mi történt az elmúlt időszakban, hogy állnak jelenleg, és mik a tervei a közeljövőre?

Számítottál rá, hogy a válásotok, a bejelentésed ilyen indulatokat szül? Hogy mindenki rólatok fog beszélni?

– Arra számítottam, hogy hír lesz belőle, arra is, hogy nem egy-két napot fognak ezzel foglalkozni, de hogy ilyen mértékben ránk irányítják majd a figyelmet, ráadásul, hogy ennyi ideig fog tartani, aminek még most sem látom a végét, arra abszolút nem.

Nem lett volna jobb döntés várni, vállalva akár azt is, hogy kiderül a kapcsolatotok Márkkal?

– Mindenképp kiderült volna azon a napon az új kapcsolatom, amikor ezt én kiírtam. Annyi lett volna a különbség, hogy nem tőlem tudták volna meg, hanem valamilyen hírportálról vagy másnap egy lapból, így a dolgok elébe akartam menni. Az őszinteség és az egyenesség híve vagyok. Rettentően sajnálom, hogy nem hagytak nekem időt, és hogy a válásom bejelentése után ilyen rövid időn belül az új kapcsolatomról is színt kellett vallanom. Többek között az ilyen esetekben sem túl szerencsés, ha az embert sokan ismerik.

Hogy álltok most? Beadtátok már a válópapírokat?

– Nem szeretnék a továbbiakban a válásomról beszélni. Így is túl sok mindent próbál a sajtó kideríteni velünk kapcsolatban, ami csak még több feszültséget szül, hiszen sok esetben abszolút nem a valóságnak megfelelő dolgok látnak napvilágot. A nyilvánosság nélkül is nehéz lenne ez az időszak, hát még így. Szeretnénk, ha végre békében és sokkal nyugodtabb körülmények között tudnánk a dolgainkat intézni.

Mi lesz a legrizikósabb pont?

– Nem gondolom, hogy lesz ilyen. Normális és intelligens emberek vagyunk. Szerintem mindent meg fogunk tudni beszélni.

Azt már tudjátok, hogy kihez kerülnek a gyerekek, vagy közös lesz a felügyelet?

– Természetesen közös lesz a felügyelet, hiszen ahogy én, úgy Csuti is ragaszkodik a gyerekekhez. Hiába szeretném, hogy velem legyenek, ezt nyilván nem tehetem meg és nem is teszem. A gyerekeknek szükségük van az apukájukra is, és ezt maximálisan támogatni fogom.

A gyerekek mit fogtak fel ebből az egészből, abból, hogy már nincsenek együtt a szüleik.

– A kisfiúnk 3,5 éves lesz és nagyon okos, így pontosan tudja és látja, hogy változások vannak, de igyekszünk a lehető legjobban kezelni ezt a szituációt előttük. Eddig minden jel arra utal, hogy gyönyörűen alkalmazkodnak a helyzethez és továbbra is kiegyensúlyozottak, mosolygósak és boldogok.

Mi adta meg a végső lökést? Mi volt az utolsó csepp a pohárban, ami miatt a válás mellett döntöttél?

– A végső lökés a boldogság iránti sóvárgás volt, hogy visszanyerjem önmagam és a maximális szeretetemet, gondoskodásomat tudják élvezni a gyermekeim.

Mi hiányzott a házasságotokból?

– Ahogy a válással kapcsolatos posztomban is írtam, sajnos nem egyezett a szeretetnyelvünk, ez pedig sok problémához tud vezetni, de kár is erről beszélni, hiszen mindannyian mások vagyunk, így másra is vágyunk. Mindketten sokat köszönhetünk a másiknak, ahogyan sok-sok tapasztalatot is szereztünk egymás mellett. Remélem, hogy ezeket a tapasztalatokat hasznosítani tudjuk a jövőben és mindketten rátalálunk a nagybetűs boldogságra, amit meg is tudunk majd tartani. Én pedig, mint tudjuk, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon gyorsan lett is ehhez partnerem, így már csak rajtunk áll, hogy meddig tudjuk fenntartani ezt az állapotot.

Nehéz kérdés, de szereted még Csutit?

– Mint embert, és mint a gyerekeim apját igen. A szeretet mindig kifizetődő. Mindkettőnkben vannak tüskék, de bízom az időben és a kettőnk hozzáállásában, így azt gondolom, hogy hamarosan onnan tudjuk folytatni a kapcsolatunkat, ahol egy picit több, mint hat évvel ezelőtt álltunk, vagyis barátként; annyi kiegészítéssel, hogy már van egy közös küldetésünk, hogy a gyerekeinknek a lehető legnagyobb szeretetet biztosítsuk.

Ki hova fog majd költözni?

– Egyelőre itt vagyunk a házban, hiszen a gyerekeknek ez az otthonuk. Még nem osztottuk fel egymás között a dolgokat, de az biztos, hogy arra törekszünk, hogy jó szájíze legyen mindkettőnknek úgy, hogy a gyerekek érdekeit is figyelembe vegyünk, hiszen ők mindennél fontosabbak nekünk.

És anyukád mit szólt ahhoz, hogy váltok?

– Anyukám soha nem szólt bele a kapcsolataimba. Persze véleménye mindig van, de ezt csak akkor osztja meg velem, ha kérdezem. Mint minden szerető anyának, így neki is az a legfontosabb, hogy a lánya szemében ott legyen a csillogás, őszinte legyen a mosolya és boldognak lássa, tehát örül a boldogságomnak és ez a legfontosabb.

Sokakat megleptél a videóklippel. Miért volt könnyebb dalban elmondani, hogy mit is érzel valójában?

– Nem könnyebb volt, hiszen szóban is ugyanúgy el tudom mondani, de mivel elkezdtem a zenével is foglalkozni, ráadásul az egyik legmélyebb időszakomban kezdtem bele, így adta magát a helyzet, hogy a bennem lévő érzések kerülnek bele.

Pár nappal ezelőtt azt írtad egy kommentben, hogy nem akartad "már a sötétben sírva altatni a gyerekeidet". Érezted, hogy vége a házasságnak, hogy nem bírod tovább fenntartani a látszatot, vagy valami más történt?

– Teljesen felesleges már arról beszélni, hogy mi volt. Szeretném végre elengedni a sérelmeket és az elmúlt időszak nehézségeit. Minden erőmmel a jövőre szeretnék koncentrálni, törekedni a boldogságra és ezzel megőrizni a múlt kellemes emlékeit. Sajnos elmúltunk... Nekem is fáj, de kár már a múlttal foglalkozni.

Te is, és Márk is utalt arra nemrég, hogy hamarosan kiderül valami. Mire gondoltatok?

– Szerintem ezt sokan félreértették. Mi ezalatt arra gondoltunk, hogy elmeséljük a körülményeket, hiszen sokan azelőtt a kérdés előtt állnak a legértetlenebbül, hogy hogy lehetséges az, hogy három nap alatt ilyen szerelem kialakulhat. A legtöbben sokszor azt gondolják, hogy amikor valamilyen hír napvilágot lát, akkor az ténylegesen abban az időben is történik, de ez nyilván nem így van.

– Az igaz, hogy az új kapcsolatom derült égből villámcsapásként ért még engem is, aminek én nagyon örültem és örülök is, de a bejelentések között sajnos nem tudtunk túl sok időt hagyni, köszönhetően a bulvársajtónak. Továbbra is nagyon sajnálom, hogy így alakult, hiszen ebben nemcsak én sérültem, hanem az érintett felek közül mindenki. De bízom benne, hogy az idő mindenki sebeit begyógyítja.

Mik a terveid 2022-re?

– Hogy lelkileg megerősödjek, és hogy újra jól érezzem magam a bőrömben, hiszen csak akkor tudok minden másra, legfőképpen a gyerekeimre koncentrálni, ha én jól vagyok. Szeretném úgy kialakítani az új életünket, hogy az számukra a legjobb legyen, hogy élvezhessék a maximális szeretetem és gondoskodásom.

Ők akkor most a legfontosabbak?

– Ez nem is kérdés! Meg persze az is, hogy a boldogságra, illetve a békére törekedjünk.