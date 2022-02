Napok alatt a legnézettebb filmek közé került a Netfixen a Tinder- csaló. Főszereplője egy bizonyos Simon Leviev, aki milliárdosnak adja ki magát, és szerelmet hazudva húz ki többmillió dollárt nőktől. Nos, a férfi - egy rövid börtönbüntetés után - azóta is szabadlábon van, sorra teszi fel luxuséletéről tanúskodó képeit az Instagramra.

A film - amelyről itt olvashatsz bővebben - készítői megpróbálták Levievet is szerepeltetni a filmben, de ő nem hogy nem vállalta, hanem egyenesen megfenyegette a stábot, hogy beperli őket. Ezt a doku végén hallhatjuk is.

Amióta bekerült a Netflix repertoárjába a film, a nézők sora keres rá a férfi profiljára, amelyen időnként minden látható, máskor a fiókja privátra van állítva. Képei alatt sorakoznak az üzenetek, a legtöbben felháborodásuknak adnak hangot, de olyan is van, aki az átvert nőket hibáztatja.

Leviev most Insta-sztoriban végre a következő üzenettel fordult a követői felé:

"Köszönöm a támogatásotokat! El fogom mondani a sztorit az én szemszögemből is a következő napokban, ha kitaláltam, hogyan tehetem ezt meg a lehető legjobban, tiszteletben tartva önmagam és a történetben szereplő más személyeket is. Addig is, kérlek titeket, hogy tartsátok nyitva a szíveteket és az elméteket!" - idézi a Player.