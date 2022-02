„A várandósság után derült ki, hogy inzulinrezisztenciám van, ami abban nyilvánult meg, hogy nem

tudtam lefogyni. Az orvosom segítségével kialakítottuk a diétámat, és elkezdtem rendszeresen futni.

Hetente 40-60 kilométert futok, ezért néha belefér egy kis csalás az étrendembe. De a régi

alakommal is szerettem létezni. Hosszú folyamat volt a fogyásom, másfél évig tartott. Ennyi idő alatt

érzelmileg is fel tudtam készülni a változásra. Ma már bátrabban le tudom vetkőzni a gátlásaimat.

Az új külsőmmel teljesen új kapuk nyíltak ki előttem, több olyan meghallgatásra járok, ahol

kifejezetten fontos az alakom. A párom viszont jobban szerette a teltebb alakomat" – árulta el a

hot!-nak a Hotel Margaret sztárja, aki egy mélyinterjúban számol be élete legfontosabb pillanatairól

és arról, hogy szeretnének-e második gyermeket.

Keressétek a hot!-ot digitális formában is, a digitalstand.hu/hot oldalon.