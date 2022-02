Az Omega menedzsere, Trunkos András nyilatkozott a Blikknek arról, miért nem temették még el Kóbor Jánost. Trunkos azt mondta, mindkét szertartáshoz engedélyeket kellett intézni, ami elég sok időt vett igénybe, de a családnak sincs még annyi lelkiereje, hogy elbúcszzon a legendás zenésztől.

"Zsóka meglehetősen rossz lelkiállapotban van, és akkor finoman fogalmaztam. Próbál erősnek tűnni, már csak a gyönyörű lányuk, Léna miatt is, de ez embert próbáló időszak számára is. Segítünk, ahogy tudunk, éppen ezért én intézem mindkét gyászszertartás engedélyeit. Merthogy lesz egy szórás a Balatonnál, Mecky hamvainak egy része oda kerül, másik része pedig a Bazilikába. Méltó helyre. A balatoni ceremóniához már megvan az összes engedély, és napokon belül a Bazilikával kapcsolatban is ezt mondhatom. Addig a hamvak egy elkülönített szekrényben vannak elhelyezve. Fontos hangsúlyoznom, hogy mindkét búcsúztatón csak a család lesz és lehet ott" - mondta a lapnak Trunkos.