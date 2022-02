Singh Viki nemrég Instagramján árulta el, hogy szépészeti beavatkozásokon esett át. Az énekesnőnek hialuronsavval egyenesítették ki az orrnyergét, a száját is feltölötték, sőt, a szeme alatti barázdákat is dúsították. Mivel több portál is arról cikkezett, hogy Singh Viki plasztikáztatott, az énekesnő törölte az oldaláról a posztot, és egy hosszabb videóban magyarázta el, pontosan milyen beavatkozást végeztek rajta.

"Az a cél, hogy önmagunk legjobb verzióját csaljuk elő magunkból. Ha ehhez az kell, hogy feketéből szőke hajad legyen, vagy pink műkörmeid legyenek, vagy lukat fúrass az orrodba mint én, vagy feltöltesd az orrnyergedet vagy a szádat egy picit, akkor legyen az.

Azt, hogy én plasztikáztattam volna magamat, azt visszautasítom. Ez egy olyan hazugság, amit lehet, hogy jogi útra terelek. Ilyet állítani hazugság. Nem írtam ilyet. A hialuronsavas feltöltés az pont, hogy plasztika nélküli orrplasztika. Pont az a lényege, hogy nem kell vágni, nem kell varrni, nem kell semmit csinálni. Csak egy tűszúrás"

-mondta Viki, aki a mai napon újabb poszttal jelentkezett. Az énekesnő csak erős idegzetűeknek ajánlja a videót, amiben a szúrás is látszik.

Viki korábban keményen bírálta a kamu Insta-lányokat, és bevallotta, hogy volt már, hogy egy-egy fotón kiegyenesítette az orrát.