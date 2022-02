Kulcsár Edina újra önmaga, szerelme, G.w.M. mellett, akivel már szóba került az összeköltözés is. A kétgyermekes édesanya tiszteletben tartja a roma hagyományokat, sőt, úgy gondolja, nem okoz gondot számára beilleszkedni a szokásokba - írja a Bors.

"Mint mindenben, ebben is folyamatosan csiszolódunk. A legtöbb hagyományról már hallottam, de Márk azzal is tisztában van, hogy mivel a médiában dolgozom, ebből adódóan minden feltételnek nem biztos, hogy eleget tudok tenni. Erről is sokat beszélgettünk, nagyon empatikus, jól áll a helyzethez, és a személyemhez. Az elvárásai olyanok, amit nőként teljesen magától értetődőnek gondolok. Ilyen az is, hogy például nem viselkedem más férfiakkal túlságosan közvetlenül. Talán csak arra az egyre lesz nehéz odafigyelnem, hogy a család és a gyerekek előtt nincs közöttünk csók. De még egy szájra puszi sem fér bele. Ezzel még meg kell barátkoznom" - mondta Edina, majd rapper szerelme hozzátette:

"Nem várom el, hogy a roma szokásokat teljesen felvegye, kompromisszumképes vagyok. Annyira jól működünk együtt, hogy nem kell külön semmit kérnem tőle. De, hogy egy példát is mondjak,ha leül egy asztalhoz nyolc férfi, és üzleti dolgokról beszélgetnek, akkor nem ül oda egy asszony vagy egy lány közénk, ahogyan én sem ülnék be egy csak nőkkel teli társaságba. A családtagok körében ez másképp működik. Olyankor mindenki együtt van, a férfiak és a nők egyaránt. Ami még fontos nálunk, az a hozzánk érkező családtagok, vendégek szívélyes fogadtatása, de ebben is profi Edina, ezzel sincs gondunk."