Kulcsár Edina úgy érzi, hogy betoppant a nagy betűs szerelem az életébe, amikor megismerte G.w.M-et. A szerelmesek alig másfél hónapja alkotnak egy párt, de ennek ellenére úgy érzik, hogy együtt szeretnének megöregedni. Az összeköltözés is szóba került közöttük, már házakat is nézegetnek.

"Semmit sem szeretnének elkapkodni, várunk még ezzel.

Nézegettünk már házakat, hogy kinek milyen stílus tetszik, de szerencsére az ízlésünk is egyezik. Mindketten azt gondoljuk, hogy az ember lakva ismeri meg a másikat, ezért nincs értelme sokat várni,viszont nekünk most teljesen más a helyzetünk, mint mondjuk évekkel ezelőtt, amikor még nem volt akkor felelősség rajtunk, mint most a gyerekek miatt. Az biztos, hogy még odébb van az összeköltözés" - vallotta be a Borsnak Edina.