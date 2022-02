Kulcsár Edina és G.w.M között dúl a szerelem, amit mi sem bizonyít jobban, hogy már egymás családját is megismerték. A kétgyermekes anyuka most elárulta, hogyan tud beilleszkedni a roma hagyományokba.

Hatalmas port kavart, mikor Kulcsár Edina férjével való szakítása után nem sokkal bejelentette, hogy rátalált a szerelem, mégpedig a kétgyermekes családapa, G.w.M személyében. A szerelmesek január elseje óta alkotnak hivatalosan egy párt és a kapcsolatuk napról napra egyre erősebb. Már arra is sor került, hogy megismerjék egymás családját.

"Mivel Márknak nagyon összetartó a családja, és fontos neki, hogy a szerettei is jó kapcsolatot ápoljanak a párjával, így hamar sort kerítettünk a találkozásra és abszolút azt látom, hogy elfogadtak. Én is jól érzem magam közöttük. Úgy érzem, Márk anyukája kifejezetten megkedvelt.

Elég sűrűn beszélünk telefonon, még akkor is, ha épp nem a szerelmemmel vagyok. Sokszor csak úgy megkérdezte, hogy vagyok, és valahogy mindig akkor írt, amikor egy picit rosszabb passzban voltam. Ilyenkor mindig sikerült megnyugtatnia. Mintha megérezte volna, hogy mikor kell írnia. Volt szerencsém személyesen is találkozni vele, de egyébként Németországban él, és a távolság ellenére egészen a kisebb dolgoktól a mély, nagy beszélgetésekbe is bele szoktunk menni. Mindketten rajongunk Márkért, így ő mindig egy közös témánk. Nagyon kedves nő, és csakúgy, mint a fiának, neki is jó az értékrendje, amit imádok bennük" - mesélte a Borsnak Edina, aki hamar efogadta a roma hagyományokat.

"Mint mindenben, ebben is folyamatosan csiszolódunk. A legtöbb hagyományról már hallottam, de Márk azzal is tisztában van, hogy mivel a médiában dolgozom, ebből adódóan minden feltételnek nem biztos, hogy eleget tudok tenni. Erről is sokat beszélgettünk, nagyon empatikus, jól áll a helyzethez, és a személyemhez.Az elvárásai olyanok, amit nőként teljesen magától értetődőnek gondolok. Ilyen az is, hogy például nem viselkedek más férfiakkal túlságosan közvetlenül. Talán csak arra az egyre lesz nehéz odafigyelnem, hogy a család és a gyerekek előtt nincs közöttünk csók. De még egy szájra puszi sem fér bele. Ezzel még meg kell barátkoznom" - tette hozzá.