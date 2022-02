Dr. Zimány Linda Palik László YouTube-csatornáján, a Három Igazság című műsorban tűnt fel legutóbb. A gyönyörű jogász magánéletéről is megosztott pár dolgot, és elárulta, mikor szeretne családot alapítani.

Zimány Linda idén márciusban tölti be a 36-ot. A gyönyörű modell és jogász bombasztikus formában van, egyvalami azonban hiányzik az életéből: a szerelem.

Nagyon vágyom családra, gyerekre. Elképzelek egy tökéletes képet, hogy van egy társam, férjem, akivel nagyon szeretjük egymást. Elviszem a gyereket oviba vagy iskolába, utána dolgozni megyek, délután megint gyerek, és tökéletesen osztom meg az időmet a család és a munka között. Mindjárt 36 éves vagyok, már egy gyereknek is örülnék, de lehet akár kettő is

-mondta Linda, aki korábban már őszintén beszélt arról, milyen férfit képzel el maga mellé.

Minden eddigi kapcsolatomat komolyan vettem, de aztán az élet dönti el. Nem volt olyan társ eddig, akivel családot alapítottam volna. A randizással most is van gond, a pszichológusom szólt is, hogy változtatni kéne azon, hogy azonnal azt nézem egy férfinál, jó apuka lenne-e. Beletörődtem, nehéz a mai világban randizni

-tette hozzá a gyönyörű modell, aki szerint sokan nem veszik a fáradtságot, hogy megismerjék őt.

"Kívülről látnak egy cicababát, és mivel nem veszi a fáradtságot arra, hogy mondjuk egy ilyen interjút végignézzen velem, lehet, hogy csak belenéz, továbbpörget, és nem érdekli (...) Lehet, hogy ebbe futok bele"

-magyarázta Linda, aki többek között arról is beszélt Palikéknak, hogy gyerekkorában régész vagy csillagász szeretett volna lenni.