A hétfői villajátékban a szeretteik videóüzeneteit is megkapták a győztesek. A Kihívók ebben az összecsapásban alulmaradtak, majd a keddi játékot is elbukták.

Bár Nagy Dani érkezése új lendületet hozott a Kihívók csapatának, Adu és Zalán távozása rányomta a bélyeget a kékek teljesítményére. Rozs Gergő és Salander Dorina őszintén vallottak arról, mennyire tört meg a csapat az elmúlt napok történései miatt.

"Ugyan Andris visszatért, Zalán és Laci távoztak a csapatból. Ez csapatszinten egy igen nagy probléma, hiszen Adu is jó képességekkel rendelkezett, Zalán pedig a kihívók motorja volt. Lesújtottak minket ezek a hírek: próbálunk továbblépni és előre tekinteni, de valószínűleg pár napra még szükségünk van"

-mondta Rozs Gergő, aki szerint Aduék távozása kétségkívül megtörte a csapatot.

"A hétfői villajátékon a szeretteink videóüzeneteiért is futhattunk. A bajnokoknak sikerült behúzni ezt a napot, ezzel a két fontos nyereménnyel, ezáltal egy hatalmas lelki töltést kaptak, felszívták magukat és ezt az energiát a következő napra is át tudták hozni. Nekünk is nagy motivációt jelentett volna"

-mondta Gergő arra a kérdésre válaszolva, mi lehet az oka annak, hogy a Bajnokok a győztes villanap után ekkora fölénnyel tudtak nyerni.

Salander Dorina egészen más véleményen van, mint Rozs Gergő, a Kihívó szerint ugyanis nincs hatással a Kihívók csapatára az, hogy Zalán és Adu távoztak a játékból.

"Nem gondolom, hogy megtört volna minket, inkább az az érzetünk, hogy valamiért ránk jár a rúd. Próbáljuk a maximumot hozni, de gyakran nem állhattunk teljes létszámmal a pályára, és a két fiú távozásával ismét megfogyatkoztunk. Ráadásul mindig sajnálatos, ha valakinek még arra sincs lehetősége, hogy egy párbajban még bizonyíthasson, és esetlegesen úgy távozzon. Ez szomorú, és bennem elég nagy az együttérzés ezzel kapcsolatban. A csapatnak viszont gyorsan tovább kell lépnie

-mondta Dorina, aki reméli, hogy a hét második felében már jól tudnak teljesíteni.