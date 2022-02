Rubint Réka számára nemcsak a Valentin-nap miatt fontos a február 14-e, de azért is, mert három évvel ezelőtt, épp azon a napon ölelte magához utoljára az édesapját.

Rubint Réka és Schobert Norbi szerelme sok mindent kibírt már. A hírességek nemcsak ünnepnapokon, de a hétköznapokon is igyekeznek minél több időt együtt tölteni, és amikor csak tehetik, kettesben is eljárnak programozni. Réka rendszeresen megosztja követőivel, milyen ajándékokkal halmozza el őt Norbi. A fitneszguru természetesen Valentin-nap alkalmából is készült egy kis meglepetéssel feleségének: piros lufikat és virágcsokrot adott neki ajándékba.

Réka amellett, hogy boldog Valentin-napot kívánt követőinek, egy szomorú történetet is elmesélt édesapjáról, aki három évvel ezelőtt hunyt el.

3 évvel ezelőtt,ezen a napon öleltem magamhoz utoljára az imádott Édesapámat ... egyikünk sem sejtette, hogy hajnalban örökre elalszik... Ő tudta ... mert amikor délután a kòrhàzban búcsúztunk, csak annyit kèrt Norbitòl: "Ígérd meg Norbikàm, hogy mindig vigyázni fogsz az èn kis Gyöngyszememre... és mindig boldoggá teszed! "Rettenetesen hiànyzik az Édesapàm ... mindig velem van és tudom, hogy boldog, mert boldoggá tesz, akire ràbízott ... a SZERELMEMRE!!!Szeressétek egymàst és keressétek az igazit! Mert van! Lètezik!!!❤️❤️❤️❤️Én 21 èvvel ezelőtt megtalàltam!"

-írta Réka. A Valentin-napi fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni.