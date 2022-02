Hamarosan kezdődik a farsangi időszak, így indulhat a jelmezkeresés és a tökéletes szalagos fánk receptjének vadászata is. Sokan idén januárban – a „veganuár" elnevezésű kihívás alatt – döntöttek a növényi alapú vagy tejmentes étrend kipróbálása mellett, nekik pedig még nagyobb kihívást jelenthet egy klasszikus farsangi menü összeállítása úgy, hogy továbbra is mellőzik az állati eredetű alapanyagokat. Nem kell azonban lemondanunk a közös fánkozásról és az egyéb finomságokról: pár egyszerű trükk segítségével könnyedén összerakhatunk változatos, növényi alapú fogásokat, amiket az egész család imádni fog, sőt, akár új hagyományokat is teremthetünk.

Kezdjük az alapanyagokkal!

A vegetáriánus, laktózmentes vagy más speciális étrendet folytatóknak különösen fontos, hogy mindig megnézzék a termékek összetételét, hiszen könnyen előfordulhat, hogy számukra nem megfelelő összetevők is megtalálhatóak benne. A boltban készen kapható élelmiszerek, köztük olyanok is, amikről nem gondolnánk - például felvágottak, készételek, vagy akár fánkok - tejtermékeket is tartalmazhatnak, ezért célszerűbb ezeket saját magunknak elkészíteni tudatosan összeválogatott alapanyagokból. Figyeljünk oda arra, hogy az összetevőkből, így a margarinból is 100%-ban növényi alapút válasszunk, amely biztosan beilleszthető az étrendbe. A fenntarthatósági szempontokról sem szabad elfeledkezni: vásárláskor inkább részesítsük előnyben a hazánkban is elérhető, szezonális zöldségeket és gyümölcsöket – februárban például ide tartozik az alma, a körte, a cékla vagy a sütőtök.

Vonjuk be a családot

Izgalmas program lehet a gyerekeknek, ha aktívan részt vehetnek a farsangi készülődésben, az ünnepi fogások elkészítésében. A közös időtöltés mellett így megismerhetik az egyes alapanyagokat, megkóstolhatják őket, és a saját kreativitásuk szerint alakíthatják az ételeket. Segíthetnek például a fánk tésztájának összeállításában, a kész fánkokat pedig lekvárral, szezonális vagy aszalt gyümölcsökkel díszíthetik/tölthetik meg. Ha pedig sós falatokat (például zöldséges batyut) készítünk, azt is saját ízlésükre szabhatják a kedvenc zöldségeikkel és akár vidám alakzatokat, állatformákat is kirakhatnak belőlük. Azzal, hogy a legkisebbek is elkészíthetik és meg is ehetik a saját remekművüket, igazi élménnyé válik a közös konyhai munka.

Változatos nassolnivalók

Ha a farsangi bulit mi rendezzük, az édességek mellett nem árt némi sós ízvilágú rágcsálnivalóról is gondoskodnunk. Amennyiben szeretnénk egészségesebb alternatívákat kínálni a hagyományos chipsek helyett, válasszuk a szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, például nyers sárgarépa-, alma-, vagy zellerszeletek formájában. Ezeket könnyen feldobhatjuk margarinnal kikevert zöldségkrémekkel, sőt, bátran kísérletezhetünk a farsang apropójából új, különlegesebb, színes verziókkal is, például egy rózsaszín céklakrémmel vagy egy narancssárga sütőtökkrémmel. Ha pedig inkább a ropogósabb snackek mellett döntenénk, vékony szeletekben megsütve készíthetünk színes zöldségchipseket is.

Legyen szó szalagos fánkról vagy más farsangi finomságról, a Rama sütőmargarin használatával teljesen vegán fogásokat készíthetünk akár az egész családdal közösen. Most mutatunk két izgalmas növényi alapú receptet, amelyekkel megkoronázhatjuk az idei farsangi szezont.

Farsangi fánk

Hozzávalók:

25 dkg finomliszt

1 evőkanál cukor

1 csomag vaníliás cukor

15 dkg Rama margarin

1,5 dl rizsital

2 dkg élesztő

1 csipet só

0,1 dl sütőrum

5 dl napraforgó étolaj

5 dkg porcukor

Elkészítés:

A liszthez keverjük a sót és a vaníliás cukrot.

A rizsitalt langyosra melegítjük, kevés cukrot belekeverünk és belemorzsoljuk az élesztőt.

A margarint megolvasztjuk, de csak addig, ameddig langyos marad.

A lisztbe mélyedést készítünk, ide öntjük a felfuttatott élesztőt, a langyos margarint, a sütőrumot.

Jól eldolgozzuk a tésztát és meleg helyen, konyharuhával letakarva duplájára kelesztjük egy fél órát.

Ekkor lisztezett deszkán ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és nagy pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk a fánkokat.

Lekenjük őket vékonyan olajjal, és nagyjából 30 percig kelesztjük.

Olajat melegítünk, annyit, hogy a fánkok sütés közben lebegjenek benne, így lesznek szalagosak. Ha elég meleg az olaj, akkor mehetnek bele a fánkok, hüvelykujjunkkal mélyedést nyomunk a közepükbe, és ezzel a mélyedéssel lefelé tesszük bele őket először. Fedővel letakarva sütjük, amíg megbarnulnak. Ekkor átfordítjuk és fedő nélkül ezt az oldalukat is aranybarnára sütjük.

Törlőpapírra szedjük, lecsepegtetjük, és porcukorral meghintve tálaljuk.

Gombás batyu

Hozzávalók:

2 csomag leveles tészta

3-4 nagyobb fej csiperkegomba

1 vöröshagyma apróra vágva

200 ml növényi tejszín

250 g növényi sajtkészítmény

2 evőkanál Rama margarin

só

Elkészítés:

A felaprított vöröshagymát a margarinon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a megtisztított, apró darabokra vágott gombát, időnként megkeverjük.

Ameddig sül a gomba, addig lereszeljük a sajtkészítményt. Mikor elfőtt a gomba leve, öntsük rá a növényi tejszínt. Sózzuk meg és forraljuk fel a szószt, aztán vegyük le a tűzről.

Most jön a batyukészítés: terítsük ki a leveles tésztát és vágjuk fel 6 egyenlő négyszögre. A gombás töltelékből tegyünk minden négyszög egyik felére, szórjunk bele egy kis sajtot, majd hajtogassuk össze.

A hajtogatás után mehet be a 180 fokra előmelegített sütőbe, ahol kb. 20 perc alatt megsül és tálalhatjuk is.