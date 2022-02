Gerendásy Gábort a legtöbben az Éjjel-Nappal Budapest című sorozatból ismerik. A Teóként szereplő muaythai harcos egészen 2020-ig a kereskedelmi csatorna egyik arca volt, a sorozat mellett a Konyhafőnök VIP-ben is szerepelt, ,majd azonnali hatállyal menesztették.

Gábor a minap Instagramon mesélte el közel 30 ezres követőtáborának, mi történt vele, és alaposan ráijesztett az emberekre, ugyanis az Országos Baleseti és Sürgősségi Központból jelentkezett.

"Szevasztok! Ennek most a fele se tréfa! Sajnos most volt egy autós balesetem és eltört a második és a harmadik nyakcsigolyám is. Tudom ez nem játék,de hogy 3 hónapig semmi,az kizárt. Addig is nyomjátok helyettem..."

-írta a poszthoz.