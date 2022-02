Rácz Jenő és Gyuricza Dóri tavaly nyáron mondták ki a boldogító igent. Álomba illő esküvőjük után meg sem álltak egészen Santoriniig, a mézeshetek után pedig nem kellett sokat várni a bejelentésre, hogy Dóri babát vár.

Novemberben egy ultrahangos képpel kürtölték világgá, hogy bővül a családjuk, pár nappal később pedig az is kiderült, hogy Dóri kislányt hord a szíve alatt, aki a Kamilla nevet fogja kapni. Rácz Jenő már most odáig van kislányáért, és persze gyönyörű feleségéért, aki még gyönyörűbb, mióta várandós.

A kismama büszkém vállalja megváltozott testét, korábban már elárulta követőinek, hogy a hatodik hónapig 14 kilót szedett fel. Legfrissebb posztja is a testéről szól, aminek ezúttal megható sorokban mondott köszönetet.

"Hihetetlen, hogy repül az idő. A 4.hónap végéig úgy éreztem, azta, rengeteg idő lesz ez a 9 hónap..Aztán pislogtunk párat és lassan már a 8.hónapba lépünk. Köszönöm a testemnek ezt a hihetetlen melót, amit nap mint nap megtesz, hogy a kislányom és én is egészségesek és boldogak lehessünk. Köszönöm a bőrömnek, hogy nem adja fel a harcot, és egyben tartja, ami benne van. Köszönöm a hátamnak és a térdeimnek, hogy a hirtelen plusz kilók ellenére is bírják a strapát és visznek, amerre csak akarom. Köszönöm a hormonjaimnak, hogy türelemre és elfogadásra tanítanak, hiszen nem tudok mindent mindig kordában tartani az életben. És kifejezetten köszönöm a gyomromnak, hogy az egész életemben ellene elkövetett és őt ért megpróbáltatások ellenére, most hálás minden falatnak, amit kap tőlem, és feltétel nélkül dolgozik értem. Hiszek benne, hogy a kislányom gyógyít engem, ahogy én is őt, egyek voltunk és ez max fizikailag lesz másképp, de lelkileg sosem. Hála járja át lelkem, és titeket is arra buzdítalak, legyetek hálásak ezért az ÓRIÁSI munkáért, amit a testetek értetek tesz nap mint nap, még azokon a napokon is, amikor szörnyen utáljátok‼️"

-írta Dóri a fotó mellé.