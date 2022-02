Léna miután decemberben elveszítette zenész édesapját nagyon sok támogatást és vigasztalást kapott a külvilágtól. A lány nagyon nehéz hónapokon van túl. Ebben az időszakban leginkább a tanulással próbálta elterelni édesapjáról a gondolatokat, Léna a felvételire és a nyelvizsgára készült.

"Sokat beszélgetünk róla, szinte mindig eszünkbe jut, mit mondana, mit csinálna adott helyzetben. Ezért úgy érzem, mintha most is velem lenne, így könnyebb elviselni a hiányát. Mi egy nagyon összetartó család vagyunk. Ez most is így van, de kimondhatatlanul hiányzik a Papa" – mesélte a Kiskegyednek a zenész lánya.

Léna legnagyobb támasza édesanyja, akivel most nagyon nagy szükségük van egymásra.

„Csodálom, mert fantasztikus és erős nő. Testvéreimmel együtt mindig mindenben számíthatunk rá. Nagyon közeli a kapcsolatunk, szinte barátnők vagyunk, nincsenek titkaink egymás előtt. Néha picit szigorú, de tudom, hogy ő az, aki a legjobbat akarja nekem" - nyilatkozta.

Léna arról is beszélt, hogy nagyon szereti édesapja zenéit, de elmondta, még nincs ereje ahhoz, hogy újra meghallgassa a zenész bármelyik dalát.

"Imádom a Papa hangját, de most ez még nem megy nekem. Szeretem a klasszikus zenét is, ugyanakkor a pop/rockot is. Sokat voltam a Papa koncertjein, de a Mama mindig vitt könnyűzenei előadásokra is" – árulta el.