A Sztárban Sztár harmadik élő adásában fantasztikus volt a hangulat, ami nemcsak a produkcióknak köszönhető, hanem némi alkohol is hozzájárult a zsűritagok jókedvéhez. Papp Szabi szombaton töltötte be a 46. életévét.

Szabi megadta a módját az ünneplésnek, és gyakorlatilag egész adás alatt, csak úgy pörgött a nyelve. Igaz, korábban azt nyilatkozta, hogy nem szokása inni élő adás előtt, most úgy látszik, hogy kivételt tett - írja a Ripost.

„Igazából hétfő óta bulizgatok. Egy hete ünneplem a szülinapomat, de azért vigyázok az alakomra. Tény, hogy nekem egyfolytában ünnepelhetnékem van a szülinapomon kívül is, de most legalább van is okom rá" - mondta viccelődve a Sztárban Sztár zsűritagja.

Korábban, a második élő adásban teljesen zavarba hozták Papp Szabit, ugyanis Orsovai Reni előadásában saját magát láthatta a színpadon.