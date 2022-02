Hajdú Péter és kedvese, Láng Eszter első közös gyermeke a szerelmesek napján, február 14-én jött világra. A műsorvezető a Hot! magazinnak elárulta, hogy a kis Dominik császármetszéssel született.

"Amíg Esztivel foglalkoztak az orvosok, a picit rátették a mellkasomra és így feküdtünk. Csodálatos, semmivel sem fogható érzés volt, sokat jelentett nekem, leírhatatlanul boldogok vagyunk" - mesélte Péter, aki rutinos apukaként minden feladatból igyekszik kivenni a részét.

"A babázásban van már gyakorlatom, és most vagányabb is vagyok. Én fürdetek, Eszti egyelőre nem meri" – vallotta be Péter, aki azt is elmondta, hogy kisfia rá és idősebb fiára hasonlít.

"Annyira erősek a vonásaim, hogy mindenki azt mondja rám hasonlít, illetve a fiamra Dávidkára."