A Skorpiók számára összességében felemelő és mozgalmas napok követik egymást, nagyszerű lehetőségek várnak rájuk, a kedd, szerda és csütörtök is igazán kedvező körülményeket biztosít ahhoz, hogy egzisztenciális helyzetük jobbítása érdekében új ötleteket és extra energiákat vessenek be. A Bakok jegyében együtt áll két aktív, erős hatású bolygó: a Mars és a Vénusz. A most következő napokban a Mars elsősorban a kitartásuknak, a Vénusz pedig különösen az új elképzelések, ötletek megvalósításának kedvez.

