"Nem korai azt mondani, hogy Edina életem szerelme. Ez a szerelem inspirál engem, lüktet bennem, lángolok, táplál, és ott érzem a pillangókat a pocakomban, abban a nagy pocakomban" - mesélte G.w.M Mága Jennifernek a Sztárok az életemből című műsorban.

"Őszinték vagyunk egymáshoz, és mindent megbeszélünk. Ha valamelyikünkben tüske van, azonnal kihúzzuk. Működik köztünk a telepátia, azonos az érzelmi intelligenciánk is. Egymásban barátot, testvéri viszonyt és szerelmet találtunk. Folyamatosan csiszolódunk egymáshoz, de az alapkő, amit letettünk, tök jó ahhoz, hogy építkezzünk rá, és életünk végéig együtt maradjunk. Edinának még tanulni kell a szokásokat, de hiszem, hogy komfortos kompromisszumokat tudunk kötni. Ilyen az, ha nyolc férfi ül egy asztalnál, akkor ő nem ül közénk, de miért is ülne be? Ez származástól függetlenül is evidens, hiszen én sem ülnek be nyolc nő közé. Én elfogadtam, kompromisszumot kötöttem abban, hogy ő a médiában szerepel, üzletasszonyként pedig férfiakkal ül le tárgyalni."

G.w.M. emellett arról is beszélt, hogy eleinte rosszul élte meg, hogy mindenki a magánéletével és Edinával foglalkozik, és szerelmét rosszul érintették a rosszalló megjegyzések, de sikerült egymást kirántaniuk a gödörből.

