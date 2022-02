Szilágyi Liliána Eb-ezüstérmes úszó decemberben az egész országot megdöbbentette, amikor nyíltan vallott arról, hogy gyermekként az apja testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta. Azt is elmondta, hogy Szilágyi Zoltán az anyjával is erőszakos volt, akkor is verte a nőt, amikor éppen Liliánával volt várandós. A nyilatkozat kapcsán később Liliána édesapja és testvére, Gerda is megszólalt, mindent tagadtak.

Szilágyi Liliána közel két hónap hallgatás után ismét megosztott egy bejegyzést Instagram-oldalán, amelyben ez áll:

"A decemberi megszólalásaimat követő csendes, kommunikáció nélküli hetek mögött tudatosság húzódott. Egyrészről nem szerettem volna a nagy nyilvánosság előtt üzengetésekbe kezdeni olyan dolgokról, melyek nem oda tartoznak, másrészről nekem is fel kellett dolgoznom életem egyik legnehezebb döntését és annak hozadékait lelkileg. Számos üzenetet is kaptam, melyek ugyancsak nagyon megérintettek, válaszolni is fogok sorban mindenkinek, de a személyes történeteitek is elég megrázóak, nem lehet csak egy-két szóban reagálni rájuk" – kezdte.

"Szeretném az elmúlt hetekben elkezdett dolgaimat folytatni, tanulni, tájékozódni, képezni magam, hogy a megfelelő ismereteket elsajátítva tudjak segíteni majd másoknak is, akik hasonló nehézségeken mentek keresztül, hogy ne csak önmagamat tudjam képviselni, hanem esetleg azokat is, akiknek egyelőre még nincs hangja. Ez egy hatalmas felelősség, igyekszem megtenni mindent azért, hogy igazi, valós segítség lehessek, mindig is ez volt a célom" – írta az úszónő.

"Az elmúlt időszak mindemellett a sportról szólt, elkezdtem újra az úszást és Győrbe költöztünk. Vannak céljaim a medencében is, erről, a terveimről, a gyógyulásom átélt tapasztalatairól és sok minden másról is igyekszem megosztani majd információkat veletek és bízom abban, hogy ez megfelelő motivációt, netán támaszt is tud majd nyújtani nektek" – zárta gondolatait Liliána.