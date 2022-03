Komoly változáson ment keresztül az elmúlt években Keresztes Ildikó. Az énekesnő a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorában elmondta: régebben sosem volt elégedett, az ötvenedik születésnapja azonban változást hozott e téren, a pandémia miatti veszteségek pedig tovább erősítették abban, hogy a mában éljen. Ildikó arról is beszámolt, hogy sokan nagyon keménynek gondolják őt, pedig ez nem így van. Az X-Faktor idején például annyira a szívére vett egy-egy dolgot, hogy az majdnem az egészségébe került.

„Annyit elvettem a saját magam életéből a sok vágyakozással, sopánkodással, rinyálással, hogy rájöttem, hogy tulajdonképpen mi bajom van? Egészséges vagyok, van fedél a fejem felett, nem kell tejre, kenyérre kiszámolnom, hogy mennyit költök. Él még az anyám, a nagynéném, a családom tagjai, nagyon jó barátaim vannak, megbecsülnek a szakmámban, szeretem, amit csinálok" – magyarázta az énekesnő, aki mostanra elengedte ezt a fajta – ahogy ő fogalmazott – rinyálást.

A művésznő elmondta, hogy az ötvenedik születésnapja volt az, ami segített neki rádöbbenni, hogy a mának éljen, az elmúlt két év pedig tovább erősítette benne ezt az érzést. „Annyi barátom, munkatársam, rokonok, haverok ment el, hogy ez megváltoztatta közvetlen és közvetett módon a gondolkodásomat.." – tette hozzá Ildikó, aki arra is rájött az elmúlt években, hogy nem szabad túl gyorsan megítélni senkit.



„Volt nagy szerelmem, aki úgy hívott, hogy pokróc, mert szúrós voltam, de ő ismert, hogy milyen vagyok igazából. Az emberek nagyon felületesek ma már, olyan gyorsan ítélkeznek egy első benyomásból. Én is sokszor beleestem ebbe a hibába, aztán amikor kezdtek lelepleződni, megdöbbentem, hogy teljesen mások, mint amit én hittem. Nem szabad ítélkezni! – kezdte Ildikó. „Ha én ilyen erőteljes arcot kaptam a Jóistentől, akkor már egyből erősnek hisznek, aztán jön hozzá egy ilyen hang, meg egy ilyen fizimiska, akkor meg vannak győződve róla, hogy ez egy terminátor, ez átmegy a falon is. Lehet, hogy bizonyos szituációban igen, de sokan nem tudják elhinni, hogy ezek az emberek a másik oldalon annyira esendőek, és annyira érzékenyek, és annyira bele tudnak mindenbe dögleni. Sokkal mélyebben engedem be magamba a dolgokat. Volt, hogy majdnem gyomorfekélyt kaptam az X-Faktor alatt például. Hazamentem, és egész vasárnap bőgtem, mert annyira megviselt egy szituáció, de közben türtőztetnem kellett magam, mert mégiscsak kétmillió ember nézett, nem csaphattam az asztalra, és nem mondhattam olyat, ami ott akkor hirtelen kijött volna belőlem. De valahogy a Jóisten pont emiatt a hiperérzékenységem miatt ezt adta nekem védekezési páncélnak, mert bizonyos embereket eleve kiszűr. Ezért gondolhatják azt, hogy nem vagyok szimpatikus" – tette hozzá Keresztes Ildikó.