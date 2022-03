Mi a szerelem? Honnan tudhatjuk, hogy szerelmesek vagyunk? Ha udvarias volt velünk egy kollégánk, az egyértelműen azt jelenti, hogy szerelmes belénk? Akkor is érezhetjük úgy, hogy a másik emberrel egymásnak lettünk teremtve, ha még sosem találkoztunk?

Ha nincs olyan érv, ami megváltoztatná a meggyőződésünket, akkor könnyen lehet, hogy erotomániában szenvedünk.

Mit jelent pontosan ez a furcsa, különös „mánia"?

Az erotomániát egy francia pszichiáter után De Clerambault-szindrómának nevezték el, aki 1921-ben részletesen írt a témában. Akkor beszélünk erről a "különös mániáról", amikor valakinek az a sziklaszilárd meggyőződése, hogy egy híresség, vagy egy ismeretlen személy szerelmes belé, ám valójában ez nem igaz.

Egy erotomániás személy megszállottja lesz elérhetetlen szerelmének, és a végletekig képes üldözni őt. Ilyenkor a "beteg" elvárja kiszemeltjétől, hogy színt valljon az érzéseiről, akkor is, ha ezek nem léteznek. A feltételezés, hogy a kiszemelt viszonozza az erotomániás érzéseit, teljesen alaptalan. Ilyenkor akár azt is romantikus jelként értelmezik, ha a vágyott híresség szerepel a tévében és a kamerába néz, de ide soroljuk a megérzéseket és a telepátiát is.

150 évvel ezelőtt, V. György idejében egy erotomán nő az ablakfüggöny mozgásáról hitte azt, hogy romantikus jelet küldtek neki a Buckingham-palotából. Egy másik esetben egy nő arra alapozta természetgyógyásza vélt érzelmeit, hogy a torkán és a lábán gyógyító energiákat érzett, amiből arra következtett, hogy az illető szerelmes belé.

Az erotomániának vannak modern esetei is, melyeknél a téveszmés személyek könnyen elvesznek a közösségi média útvesztőjében. Egy nő például órák hosszát képes volt a Twitteren tölteni, mert azt hitte, hogy egy híresség emojikon keresztül kommunikál vele.

Milyen tünetei vannak, ha valaki erotomániás?

Fontos megerősíteni önmagában a tévhitet, ami a pszichológiai állapot fő tünete. Zaklatja „kiszemeltjét", hiszen nem képes beletörődni abba, hogy közöttük nincs kapcsolat. Meggyőződése, hogy titkos szerelme telepatikusan vagy a médián keresztül jeleket küld neki.

Hogyan lehet kezelni?

A szakemberek a gyógyszeres kezelést általában pszichoterápiával kombinálják; azonban más esetekben, ha az erotomániában szenvedő emberek egyéb módon is fenyegethetik a kiszemeltjüket, akkor indokolt lehet a kórházi kezelés is. Ilyen például, ha a "betegen" annyira elhatalmasodnak az érzései, hogy szíve választottjáért tettlegességre szánja el magát, vagy esetleg zaklatja őt.

Híres áldozatok

Számos híresség vált már erotomániás személy áldozatává. Ilyen volt például David Letterman televíziós műsorvezető és Story Musgrave űrhajós esete, akiket sokáig ugyanaz az erotomániás üldözött. Egy másik eset: amikor John Warnock Hinckley megnézte a Taxisofőr című filmet, és kiszemelte magának Jodie Fostert. A filmben a színésznő Irist alakította, és felkeltette Hinckley erotomán érdeklődését. Hinckley a fejébe vette, hogy csak úgy nyerheti el Foster szívét, ha megismétlődik a film cselekménye, és ő is merényletet követ el az elnök ellen. 1981-ben sor került a lövöldőzésre: hat golyót lőtt ki, hogy véget vessen Ronald Reagan életének, de az elnök életben maradt a tüdőlövés elszenvedése után. A legdöbbenetesebb fordulat az volt az ügyben, amikor John Warnock Hinckleyt – beszámíthatatlansága miatt - felmentették a bűne alól. Végül börtön helyett elmegyógyintézetben kezelték 2016-ig.

Ha valaki erotomániával kénytelen együtt élni, az hatással lehet valamennyi kapcsolatára és a mindennapjaira egyaránt. Ha az adott személy vagy annak környezete felismeri, hogy az illető erotomániában szenved, mindenképpen érdemes terapeutához fordulni. Egyeseknél csak rövid távon, míg másoknál akár hónapokig, évekig is szükség lehet verbálterápiára, egyéni vagy csoportos formában, esetleg pszichiátriai kezelésre is. A betegségtudat többnyire hiányzik: a beteg professzionális segítségre szorul, hogy felismerje súlyos problémáját. Az erotománia kezelhető, de a terápiát érdemes mielőbb megkezdeni, nehogy a betegek agresszívvé váljanak és bűncsekelményeket kövessenek el.