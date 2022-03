Korda György és Balázs Klári igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni az ukrán menekültekért.

"Ebben a drámai helyzetben egyet tehetünk: összefogunk. Erre most Magyarország nagyon jó példa. Senki, így mi sem számítottunk arra, hogy még életünkben ennyire közeli lesz egy háborús szituáció. Most mégis itt van, de mi Klárikámmal optimisták vagyunk. Bízunk az emberekben, akárhonnan jön, vagy éppen menekül. Éppen ezért a szállodánkban is elindultak a folyamatok, hogy befogadjunk menekülteket, akik szállást keresnek családjuknak" – mondta a Borsnak Korda György. A lakhatás mellett ruhákkal is segítenek a rászorulókon a Hotel Villa Kordában.

"Szörnyű, hogy Kijevet ilyen támadás érte, és földönfutóvá váltak egész családok. Emlékszem, rengeteg csodás koncertünk volt abban a gyönyörű városban, és belegondolni is borzalmas, hogy mindent hátrahagyva emberek százezrei menekülni kényszerülnek. Ezért gondoltuk, hogy míg helyünk van, jöhetnek hozzánk, befogadjuk őket" – mondta őszinte sajnálattal a 84 éves énekes. Azt is elmondta, hogy már megkeresték őket magyarországi érdekeltségű ukrán cégek, amelyek dolgozóik számára keresnek szállást.

"Optimisták vagyunk mind a ketten, és azt valljuk, hogy a vezetők sem akarnak háborút: hinniük kell a történelemben. És ha a történelemkönyveknek nem is, de a nagyszüleinknek muszáj elhinni, hogy milyen szörnyű egy háború, és ezt nem akarhatják megélni" – biztatta a helyes döntésre a világ vezetőit Korda György.