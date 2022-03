Pár hónapja mindenki azt találgatja, vajon ki rabolta el a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének, Mádai Viviennek a szívét, aki karácsony óta egyre több titokzatos bejegyzést oszt meg új választottjáról. Nemrég kiderült, hogy Vivi új kedvese egy sikeres ügyvéd , akivel már össze is költöztek.

Mádai Vivien nagyon keveset beszél a magánéletéről, ami érthető, hiszen két házassága is zátonyra futott. Az első férjével, Bencével 2011-ben mondták ki a boldogító igent Miamiban, házasságuk csak nyolc hónapig tartott. Gyermeke édesapjával, Zoltánnal 2014-ben kötötte össze hivatalosan is az életét. Bár kapcsolatuk sok mindent kibírt, tavaly februárban bejelentették, hogy külön utakon folytatják.

Arról már korábban mi is beszámoltunk, hogy második válása után a csinos műsorvezetőre ismét rátalált a szerelem, mégpedig egy nemzetközileg is elismert ügyvéd személyében.

A Blikk értesülései alapján a szerelmesek nyár óta alkotnak egy párt és nemrég egy fedél alá költöztek. A lap úgy tudja, hogy Buda egyik legexkluzívabb kerületében, egy csodás panorámát nyújtó luxuslakásban élnek.

Vivi kedveséről pedig annyit tudni, hogy rendkívül jóképű, szakmájának egyik kiválósága, egyik fő területe a nemzetközi viták rendezése (Budapest mellett New Yorkban is jegyzik), előző kapcsolatából neki is van egy fia, aki egyidős a műsorvezető kisfiával, Zénóval.