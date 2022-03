Carl Gustav Jung 1921-ben kiadott Lélektani típusok című könyvében 8 alap személyiségtípust határozott meg, három szempont alapján. Ebből indult ki a Jung munkájáért rajongó Isabel Briggs Myers, aki édesanyjával, Katherine Briggs pszichológussal, annak korábbi megfigyeléseit és kutatási eredményeit felhasználva, egy negyedik szempontot is figyelembe véve, 16 személyiségtípust határozott meg.

Mi a Myers-Briggs típusindikátor, azaz MBTI?

Azt szoktuk mondani, hogy mindannyian mások vagyunk, de egy kicsit, a rengeteg különbözőségünk ellenére sok mindenben hasonlítunk is egymásra. Persze nem mindenki mindenkire, és nem is mindenkivel jövünk ki, sokakkal mégis jobban megvagyunk, mint másokkal. Van, akinek a véleménye hasonlít a miénkre, az egyes helyzetre adott reakciói olyanok, mint a mieink, és van, akinek a gondolkodásmódját még nyomokban sem értjük meg, és nem is tudjuk, mit akarhatott azzal, ahogy az adott szituációra éppen válaszolt. A Myers-Briggs típusindikátor egy olyan személyiségteszt, mely épp az ilyen helyzeteken keresztül mutatja meg, mi a szereped, hol a helyed a világban.

Hogyan működik?

Ahhoz, hogy megtudd, hol helyezkedsz el a társadalomban, mi az, amiben jó vagy, mik az erősségeid és gyengeségeid, miben kell fejlődnöd, különböző helyzetekbe kell belehelyezkedned, és egy hétfokú skálán bejelölni, hogy egyetértesz-e a teszt megállapításával, vagy sem, azaz jellemző rád az adott helyzet, vagy nem. A nagyjából 10 perces, kimondottan szórakoztató teszt kitöltése után négy betűt kapsz, ezek mutatják meg, hogy a 16 meghatározott személységtípus közül melyik vagy te.

Mit mutatnak meg a betűkombinációk?

Először is, hogy introvertált, vagy extravertált típus vagy-e. Döntéshelyzetben mire támaszkodsz: a tapasztalataidra, vagy inkább a megérzéseidre? Érzelmes, vagy inkább a gondolkodó, analitikus emberek közé tartozol? A szív, vagy az ész embere vagy?

A négy betűből álló kombináció első betűje mindig az I vagy az E, ami azt mutatja meg, hogy az introvertált, vagy az extravertált emberek közé tartozol-e.

Ha a racionalisták közé tartozol, akkor a követező két betűd az NT lesz, ha az idealisták közé, akkor az NF, életművészként az SP-t, gondoskodó típusként pedig az SJ-t látod majd a 2-3. helyen.

A 4. betűd P vagy J lesz - előbbi racionalista mérnököt, utóbbi szervezőt jelöl. Ha idealistaként kapsz P-t, akkor támogató vagy, a J pedig a mentort jelöli. Az életművészek lehetnek szórakoztatók és alkalmazók is, mindenképpen a P az ő betűjük, a gondviselők pedig ügyintézőként és fenntartóként is egy J betűvel lesznek gazdagabbak. És még ennél is tovább részletezi a MBTI a különböző személyiségtípusokat, szóval nincs más hátra, mint hogy...

...teszteld magad!

A Meyers-Briggs típusindikátor magyarul is elérhető, ha van 10 perced, ne sajnáld rá, mert meglepően pontos képet ad majd rólad, ráadásul a teszt ingyenes, az eredményt pedig azonnal megkapod.

Jó szórakozást és kellemes önelemzést kívánunk!