Csodálatos hírt osztott meg közösségi oldalán Zalánki Gergő vízilabdázó és felesége, Tóth Fruzsina: megszületett kisfiuk, aki a Zénó nevet kapta. A baba és az édesanya is remekül vannak.

Néhány héttel ezelőtt adott interjút Zalánki Gergő vízilabdázó és felesége, Tóth Fruzsina a Life.hu-nak, amely során elmesélték, hogy életük egyik legnagyobb kalandjára készülnek: hamarosan szülői örömök elé néznek.

A fiatal házaspár nem volt könnyű helyzetben, mivel Gergőnek gyermeke születése pillanatában az olasz kupán kellett helytállnia. Bár a szülők szomorúak voltak, hogy életük egyik, ha nem a legfontosabb pillanatában nem lehetnek együtt, de kénytelenek voltak elfogadni a helyzetet.

A szülők nemrég számoltak be az örömhírről, hogy megszületett kisfiuk, Zénó. Szerencsére a baba és az anyuka is jól vannak.

"Isten hozott a világunkban! Legyen gyönyörű, boldog és szeretetben gazdag életed! Nem lesz mindig könnyű, bizony lesznek nehéz pillanatok. Olykor napok is, de bármi is történjen, majd mi segítünk. Tudom, még túl picike vagy, de pár dolgot már most meg kell tanulnod ... ránk mindig számíthatsz, és mindennél jobban szeretünk" - írták a gyönyörű fotó mellé az újdonsült szülők.