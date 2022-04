Nyakunkon a tavasz, aztán kettőt pislogunk, és itt a nyár. Hamarosan az időjárás is megköveteli a lengébb öltözetet, így természetes, hogy az emberek ebben az időszakban pánikszerűen elkezdenek sportolni, és keresnek valami szuper diétát, amivel megszabadulhatnak a fókazsírtól. Vannak azonban olyan fogyókúrák, amiket ha jót akarsz magadnak, soha nem próbálsz ki.

Teljesen normális, hogy a strandszezonhoz közeledve egyre többen kezdenek diétázni, és megemelik a heti edzéseik számát is. Nincs semmi baj azzal, hogy az emberek – főleg a nők – formába szeretnének lendülni, azonban vannak olyan villámdiéta néven futó bődületesen ostoba, veszélyes, és haszontalan módszerek, amikről szeretnénk mindenkit lebeszélni.

Jó lenne, ha mindenki az eszébe vésné, hogy ha éheztetjük a szervezetünket, épp az ellenkező hatást érjük el, hiszen fogyás helyett a testünk tartalékolni kezd. Emellett az is fontos, hogy tisztában legyünk az alapanyagcserénkkel, és azzal, egy nap hány kalóriát kell bevinni a szervezetünkbe, enélkül ugyanis nem érhető el hosszú távú változás. Azt is muszáj megemlítenünk, hogy az egészséges életmódban két főszereplő van, a mozgás és az étkezés, amiknek az aránya 30-70. Ne feledkezzünk meg a minőségi alapanyagokról, a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásról, a rendszerességről, és a „többször keveset" evési elvről. Most pedig jöjjenek a rémdiéták, amiket jobb, ha egy életre elfelejt mindenki!

Szájfény-diéta, ami hatalmas ajkakat és sovány csípőt ígér

Hallottál már a szájfény diétáról? Eddig mi sem, de most alaposan beleástuk magunkat villámdiéták világába. Létezik egy elmélet, ami szerint egy spéci szájfénynek köszönhetően csak úgy leolvadnak rólunk a plusz kilók. A szájfény egyik fő alkotóeleme a a SuperCitrimax, ami egy olyan növényi kivonat, ami anyagcsere-serkentő hatással bír. Emellett ez a csinos kis csodaszer állítólag csökkenti az étvágyat, és megakadályozza, hogy a szervezet a szénhidrátot zsírrá alakítsa át. Néhány rúzsban a hoodia nevű alapanyag a csodaösszetevő, ezt évek óta használják természetes étvágycsökkentőként.

A szájfény diéta olyan népszerű volt egy időben, hogy nők milliói vásárolták szerte a világon, pláne, hogy ez a speciális szájfény csak egy kicsivel volt drágább a sima szájfénynél. Többek között Kate Moss is népszerűsítette ezt a módszert. Az ötlet maga jópofa, pláne, ha az ember lánya amúgy is előszeretettel használ ilyen termékeket, és attól sem kell tartani, hogy hosszú távon káros hatásai vannak ránk nézve, azonban ha biztosra akarsz menni, inkább válts életmódot, és ne egy szájfényre bízd a fogyást!

Bébiétel, nemcsak kisbabáknak

A bébiétel fogyasztása teljesen normális egy bizonyos életkorig, na meg bizonyos élethelyzetekben, például fogászati beavatkozások után. Sokan azonban fogyás miatt eszik ezeket a püréket, gondolván, milyen baromi egészséges lehet a bébiétel, hogy ha a babák is ezt eszik. A diéta lényege, hogy a reggelit és az ebédet ki kell cserélni apró üveges készételre, vacsorára pedig egy alacsony kalóriájú ételt lehet beiktatni. A probléma az, hogy amellett, hogy nem túl sok a tápanyag benne, megfoszt az evés élvezetétől, hála az ízetlen, fűszerezés nélküli pépeknek, amiket rágni sem kell. Egyszer-egyszer tehát lehet, hogy egy uzsonna vagy tízórai helyettesítésére jól szolgál, de hosszútávon nem a legjobb választás. Pláne, ha fogyni szeretnénk.

Master Cleanse, avagy fogyj juharszirupos borsos limonádéval

A lista egyik leggusztustalanabbja a limonádé diéta. Ennek a roppant egészségtelen fogyókúrás módszernek a léböjtkúra az ötletadója. Az egyetlen bibi csak az, hogy míg a léböjt kúra magas gyümölcs-és zöldség tartalmának köszönhetően tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, a limonádé, más néven Master Cleanse diéta komoly hiányt okozhat a szervezetben. Pláne, hogy a lényege jóformán az éhezés: csak ezt ihatod, naponta hatszor, tíz napon át.

A speciális limonádéban citrom, juharszirup és cayenne bors van. A pontos recept is fellelhető a neten, de szeretnénk mindenkit lebeszélni erről a balgaságról. Kérlek ne dőlj be a dumának, hogy 10 nap alatt 9 kilótól szabadulhatsz meg, még akkor sem, ha baromi jól hangzik, és Beyoncé is ezt a módszert ajánlja.

Rendkívül kalóriaszegény, így borítékolható, hogy ha újra elkezdesz szilárd táplálékot bevinni, gyorsan vissza is jönnek a ledobott kilók, amiket nem zsírból, hanem izomból veszítesz. Ha ez nem lenne elég, a bevitt citromsav árthat az emésztőrendszerednek, gyomorbántalmakat is okozhat, és elpusztítja a bélben lévő jó baktériumokat. Egy szó mint száz, engedd el a limonádé diétát (is).