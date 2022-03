Ha te is érezted már, hogy a hócipőd tele van az önsanyargatással és a csalódást okozó diétákkal, akkor mindenképpen olvass tovább. Az életmódváltás nem egy rövid folyamat, raádásul a legnehezebb benne, hogy akkor is ki kell tartanod, amikor nem úgy mennek lefelé a kilók, ahogy azt te elképzelted.

A kevés alvás, a túl sok stressz, vagy a túl sok cukorbevitel mind-mind negatívan befolyásolhatja a diétád kimenetelét. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány dolgot, amik gátolhatják a fogyásod.

1. Koplalás

Sajnos még mindig akadnak, akik azt hiszik, a koplaláson át egyenes út vezet az álomalakig, pedig ez badarság. A koplalás a lehető legrosszabb, amit tehetsz a testeddel, ugyanis lelassítja az anyagcseréd, gátolja a fogyásod, raádásul, ha nem eszel rendesen, amellett, hogy feszült és rosszkedvű leszel, a gondolkodásod is lelassul.

2. A szénhidrát elhagyása

Ideje kiverni a fejekből, hogy a szénhidrát rossz. A testnek ugyanis, akárcsak a fehérjére, a zsírra és a szénhidrátokra is szüksége van. Az megint más, ha a "rossz" minőségű, gyorsan felszívódó szénhidrátokat hagyod el, például a fehér kenyér helyett teljes kiőrlésűt fogyasztasz, az viszont, hogy teljes mértékben elhagyod a szénhidrátokat, meg se forduljon a fejedben!

3. Olajos magvak

Az olajos magvak beleférnek az egészséges életmódba akkor is, ha fogyni szeretnénk. A dietetikusok többnyire a reggeli, vagy a tízórai mellé ajánlják, de uzsonnára is jó választás lehet pár szem mandula, pisztácia, esetleg dió. Vigyázz viszont a mennyiségre, ugyanis magas a kalóriatartalmuk, 14 szem mandula például 100 kalóriát tartalmaz.

4. Csipegetés

Könnyedén bevihetsz plusz kalóriákat azzal is, hogy főzés közben kóstolgatsz. Ügyelj arra, hogy a cél elérése érdekében kevesebb kalóriát vigyél be, mint amennyit elégetsz. Ne csipegess feleslegesen, ne nassolj, és felejtsd el a kóstolgatást is!

5. A túl sok stressz

Gondoltad volna, hogy a kortizol nevű stresszhormon gátolja a zsírpárnák csökkenését? Ha tehát fogyni akarsz, ne aggódj mindenen, és találd meg a lehető legjobb módját a stresszoldásnak. A legjobb, ha összekötöd a kellemeset a hasznossal, és sporttal próbálod meg lenyugtatni magad.

6. A kevés alvás

Akárcsak a túl sok stressz, a túl kevés alvás is a fogyás ellen dolgozik. Kutatások bizonyítják, hogy a rendszertelen alvás rossz hatással van az egészségre, ezáltal a kilókra is. Plusz egy órányi éjszakai alvással mintegy 270 kalória bevitelét spórolhatja meg az ember. Figyelj arra, hogy nagyjából ugyanakkor kelj fel és feküdj le, és aludj legalább napi hét órát!

7. Rosszul számolod a kalóriákat

Nem is gondolnád, mennyi kalóriát tartalmaz egy pohár gyümölcslé, vagy egy pohár alkoholos ital. Amikor számolod a kalóriákat, fontos, hogy mindent beleírj a kalkulátorba, hiszen a kalóriaszámolás pontosságot igényel. Nagy segítség lehet egy konyhai mérleg és egy fitnesz applikáció, illetve az is fontos, hogy az ételeket nyersen mérd le. A jó számolás elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban csak annyi kalóriát vigyél be, amennyire a testednek szüksége van!

+1 A NEAT segít céljaid elérésben

A táplálkozás mellett a sport is elengedhetetlen ahhoz, hogy leadj pár kilót. Ha ülőmunkát végzel, különösen fontos, hogy elég időt fordíts a mozgásra, azonban a heti edzések mellett különösen nagy szerepet játszik a természetes testmozgás. A NEAT, vagyis a "testmozgással nem járó termogenezis" azokat a tevékenységeket foglalja magába, amelyek során kalóriát égetünk. Ilyen például a sétálás, a cipekedés, a lépcsőzés, a házimunka, hiszen, bár nem gondolnád, ezekkel sokszor több kalóriát lehet elégetni, mint az edzésekkel. Változtass tehát a hétköznapi szokásaidon, és élj aktívabb életet!