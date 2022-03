Hopp Csillára rátalált a szerelem, és kiderült, hogy már az eljegyzés is megtörtént: párja a legnagyobb titokban kérte meg a kezét.

Februárban derült ki, hogy a rengeteg fájdalom után végre rátalált a szerelem Hopp Csillára. "Csilla egyik barátnőjének a rokona Bence, így ismerték meg egymást. Nagyjából két éve történt mindez, nem sokkal a Dávidkával történt tragédia után. A gyász ideje alatt Bence támogatta, segítette Csillát, a kapcsolatuk pedig lassan szerelemmé alakult" - mondta akkor a kapcsolatról egy ismerős, most pedig kiderült, hogy már az eljegyzés is megtörtént egy éve, a legnagyobb titokban. A hírt Csilla a Story Magazinnak is megerősítette. Bence, aki fodrászként dolgozik 2020 karácsonyán kérte meg a kezét.

L.L. Junior volt felesége, Hopp Csilla próbál boldog lenni azután, hogy átélte a legnagyobb tragédiát, ami megtörténhet egy szülővel: elveszítette kisfiát. A borzasztó veszteséget hosszú megpróbáltatás követte, de végül Csilla ellen nem emeltek vádat.