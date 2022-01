Az anya ellen gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult nyomozás, de most kiderült, hogy nem emelnek vádat ellene. Az illetékes kerületi ügyészség álláspontja szerint az édesanya barátnője mulasztott, ezért vele szemben vádat emelt, az édesanyával szemben pedig megszüntette az eljárást" - idézi a Blikk a közleményt.

A 2019-ben történt baleset részletes körülményeit is leírták: a társaság a Vezér utca és a Füredi utca kereszteződésénél akart átkelni a gyalgosátkelőhelyen, egy részük át is ért, de ezután a lámpa pirosra váltott, ezért a társaság másik fele megállt. Dávidka nagyobbik testvére többekkel együtt az út másik oldalán álltak meg, és várták, hogy a többiek is csatlakozzanak majd hozzájuk.

Dávidka lelépett a járdáról az idősebb testvérét követve, ekkor Hopp Csilla barátnője, aki közvetlenül a kisfiú mellett állt visszahúzta, rászólt és megfogta a kezét. Ennek ellenére a gyerek valamivel később mégis kiszaladt, ekkor ütötte el őt egy szabályosan közlekedő autó.

A tragédiára a vád szerint Hopp Csilla barátnőjének mulasztása miatt került sor, mert nem járt el kellő gondossággal, így a felügyelete alatt álló kisgyermek kezét nem megfelelő módon, erővel fogta, illetve más módon sem akadályozta meg, hogy a 3 éves kisfiú – miután egyszer azt már megtette – újra az úttestre lépjen - írják a közleményben.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vele szemben gondatlanságól elkövetett emberölés vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra, felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozva.