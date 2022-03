Kelemen Anna most is, mint általában, szexi szerelést húzott, hogy megörvenezdeztesse a rajongóit. Emellett gondolatait is meggosztotta a nőnappal kapcsolatban.

"Nőnap alkalmából kaptam ezt a számomra nagyon kedves ajándékot és eszembe jutott,hogy a világ több táján élnek nőtársaim akik vagy háborús területen élnek vagy épp menekülnek egy szétbombázott országból. Ezek a nők,akik viszik a család és a társadalom súlyát és talán eszükbe sem jut, hogy ma ünnepeljük Őket és mekkora Hősök" - írta.