Stahl Judit már évek óta a nyilvánosságtól visszavonultan él, de most elárulta, mivel foglalkozik, és arról is beszélt, miért élnek a lányával és a férjével külön országokban.

Stahl Judit egykor sikeres tévés szakácsnő volt, még korábban pedig műsorvezető, de már évek óta a nyilvánosság kizárásával éli az életét. Visszavonult a tévézéstől, jelenleg egy könyvkiadónál dolgozik. Lánya Írországban él, férje pedig Berlinben dolgozik, így Stahl Judit sokszor van egyedül.

"Nagyon sokszor vagyok egyedül. Január elején vittük ki Hannát a férjemmel. Amikor otthagytuk őt és eljöttünk tőle, az egy nagy szakadás volt, de Hannus azóta is minden este felhív. Egy állami középiskolába kezdett el járni Írországban" - mondta a Korhatártalanul című YouTube-műsorban.

"Én alapvetően a szövetségben hiszek és hosszútávú szövetséget pillanatnyi múló érzelmi állapotokra építeni szerintem nem lehet. 16 évesen megismertem a leendő páromat, akiről azóta is azt gondolom, hogy a világ legjobb és legtisztességesebb embere. Mi már annyiszor elválhattunk volna, de nem tettük.

Én egy dolgot ígértem a Csabinak, azt, hogy sosem lesz unalmas mellettem az élete, és nem is lett az. Ő hétközben Berlinben él, az érdeklődése vonzotta oda. Lett egy lakásunk és ott kezdett el élni. Kicsit furcsa a családunk, hogy hárman három országban élünk, de most ez van" - idézi a Blikk az egykori sztárszakácsot.