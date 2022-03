Március elején egy év huzavona után kimondta a válást a sztárpár, Kim Kardashian és Kanye West. Most, hogy hivatalosan is az elvált nők táborát erősíti, gyorsan fel is vállalta szerelmét, a humorista Pet Davidsont, aki a Saturday Night Live sztárja.

A képek feltehetőleg a pár egyik Valentin-napi randevúján készültek egy luxusszállodában, amit egy bennfentes szerint Pete bérelt ki Kimnek. A hírek szerint Davidson a Carlyle Hotel tetejét virágokkal és ajándékokkal töltötte meg, hogy lenyűgözze szerelmét.

Nos, Kim új pasijával ellentétben a virágos csel Kanye Westnek nem jött be, ugyanis hiába küldött egy terepjárónyi rózsát Kimnek, nem sikerült egyesítenie a családot.