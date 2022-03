Kim Kardashian és Kanye West közel 7 év házasság után döntöttek a válás mellett. A modell a válókeresetet egy évvel ezelőtt adta be, de a zenész nem volt együtműködő, így elhúzódtak a tárgyalások.

Kanye-nak több furcsa kirohanása is volt a házasságuk alatt, ez is az egyik oka annak, hogy végül úgy döntöttek: külön utakon folytatják. A rapper a végsőkig próbálta megmenteni a kapcsolatukat, Valentin-napkor még egy terepjárónyi rózsát is küldött a feleségének.

Végül hosszas huzavona után, de sikerült megegyezniük a hatalmas, mintegy 8,4 milliárd dolláros (2868 milliárd Ft-os) vagyonról. Kanye 6,6 milliárd dollárt (2253 milliárd Ft-ot), Kim pedig 1,8 milliárd dollárt (615 milliárd Ft-ot) kapott, derült ki egy bennfentes szerint. Négy közös gyerekük elhelyezéséről nem volt vita, ők automatikusan Kimhez kerültek - derült ki a TMZ cikkéből.

A két érintett is megszólalt a témában:

"Elváltunk Kimmel, így most már csak a gyönyörű gyermekeinkre koncentrálhatok" – mondta röviden Kanye West.