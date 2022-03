Sandra Bullock úgy döntött, visszavonul egy kis időre a nyilvános szerepléstől és a színészettől - írja az ET Online. Számára jelenleg a boldogsága a legfontosabb, és akkor a legboldogabb, ha otthon lehet gyermekeivel, a 12 éves Louis-szal és a 10 éves Lailával.

"Nagyon komolyan veszem a munkámat, amikor dolgozom, forgatok" – mondta Bullock. Hozzátette, hogy a színészet 24 órás elköteleződés, ő viszont most a gyermekeivel és a családjával szeretne minél több időt együtt tölteni. Így most egy ideig szünetelteti a karrierjét. "Egy ideig most otthon leszek" – mondta a színésznő.

Bullock jelenleg úgy érzi, négy éven belül újra láthatjuk, hiszen addigra gyermekei nagyobbak lesznek, és jobban tudják nélkülözni őt.

2021 januárjában derült ki, hogy Sandra Bullock a legnagyobb titokban férjhez ment. Korábban pedig szó volt arról is, hogy szeretne még egy gyeremeket. Lehet, hogy most jött el az idő?